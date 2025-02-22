Кафельников о победе Андреевой: «Не нужно вешать ярлыки, не нужно ничего ждать. Главное — получать удовольствие от игры»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Мирры Андреевой на турнире WTA в Дубае.

В финале 17-летняя россиянка выиграла у датчанки Клары Таусон (7:6 (7:1), 6:1).

«Результат говорит сам за себя. Мы все искренне рады успехам Мирры в таком юном возрасте. Что может быть в будущем? Нет смысла гадать на кофейной гуще. Она выигрывает, доставляет удовольствие болельщикам — это самое главное. А как будет дальше — не нужно загадывать. Не нужно сейчас вешать ярлыки, ни в коем случае. Можно ждать одного, а получить другое. Никакие ожидания не нужны, необходимо жить в моменте и получать удовольствие от игры, от результатов. Это самое главное», — сказал Кафельников «СЭ».

Андреева завоевала второй титул в карьере и со следующей недели станет лучшей россиянкой в рейтинге WTA.