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Сегодня, 14:16

Кафельников одним словом оценил достижение Самсоновой, ставшей первой теннисисткой России

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Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников в комментарии «СЭ» оценил достижение Людмилы Самсоновой, которая стала первой ракеткой России.

После выхода в финал турнира в Монреале Самсонова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA и опередила Дарью Касаткину, которая до этого была лучшей из россиянок в списке. Касаткина опустилась на 13-ю строчку.

«Блестяще!» — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

24-летняя Самсонова стала первой ракеткой России впервые в карьере.

Теннис
Евгений Кафельников
Людмила Самсонова
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