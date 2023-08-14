Кафельников одним словом оценил достижение Самсоновой, ставшей первой теннисисткой России

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников в комментарии «СЭ» оценил достижение Людмилы Самсоновой, которая стала первой ракеткой России.

После выхода в финал турнира в Монреале Самсонова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA и опередила Дарью Касаткину, которая до этого была лучшей из россиянок в списке. Касаткина опустилась на 13-ю строчку.

«Блестяще!» — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

24-летняя Самсонова стала первой ракеткой России впервые в карьере.