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Губерниев высказался о заявлении украинской теннисистки в адрес российских спортсменов: «Слишком много берут на себя»

Губерниев высказался о заявлении украинской теннисистки в адрес российских спортсменов
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение украинки Элины Свитолиной к российским теннисистам.

«Честно говоря, все равно, что думает спортсмен. Я даже больше скажу: все равно, плохой он или хороший. Дело спортсмена — выступать. А высказываться... Это дело политиков или экономистов. Когда коллеги таким образом ставят свои условия, то они слишком много берут на себя. Это ее право, но кто там что должен высказаться... Еще раз: спортсмен должен выступать, а остальное все по желанию», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Российские спортсмены также не могут участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Теннис
Дмитрий Губерниев
Элина Свитолина
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