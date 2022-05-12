Губерниев высказался о заявлении украинской теннисистки в адрес российских спортсменов: «Слишком много берут на себя»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение украинки Элины Свитолиной к российским теннисистам.

«Честно говоря, все равно, что думает спортсмен. Я даже больше скажу: все равно, плохой он или хороший. Дело спортсмена — выступать. А высказываться... Это дело политиков или экономистов. Когда коллеги таким образом ставят свои условия, то они слишком много берут на себя. Это ее право, но кто там что должен высказаться... Еще раз: спортсмен должен выступать, а остальное все по желанию», — сказал Губерниев «СЭ».