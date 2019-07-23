Ивахненко - во втором круге турнира в Юрмале

Россиянка Валентина Ивахненко вышла во второй круг турнира в Юрмале. Победительница квалификации в двух сетах обыграла Сорану Кирстю из Румынии.

Во втором круге Ивахненко предстоит встреча с еще одной румынкой Ириной Марией Барой, которая одолела соотечественницу Ивахненко Маргариту Гаспарян.

Юрмала (Латвия)

Турнир WTA Baltic Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Валентина Ивахненко (Россия, Q) - Сорана Кирстя (Румыния) - 6:0, 6:4

Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) - Кристина Кучова (Словакия) - 6:4, 4:1 отказ 2-го игрока

Патрича Мария Тиг (Румыния) - Анкита Райна (Индия) - 6:2, 6:1