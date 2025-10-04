Рахимова проиграла 17-летней Йович в полуфинале квалификации турнира в Ухане

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла американке Иве Йович в полуфинале квалификации турнира в Ухане — 3:6, 4:6.

Матч продлился 1 час 31 минуту.

Рахимова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Йович 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале квалификации 17-летняя Йович встретится с француженкой Варварой Грачевой.