Рахимова проиграла 17-летней Йович в полуфинале квалификации турнира в Ухане
Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла американке Иве Йович в полуфинале квалификации турнира в Ухане — 3:6, 4:6.
Матч продлился 1 час 31 минуту.
Рахимова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Йович 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В финале квалификации 17-летняя Йович встретится с француженкой Варварой Грачевой.
