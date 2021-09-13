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Итоговый турнир WTA в 2021 году перенесен в Гвадалахару

16:23

WTA на официальном сайте сообщила о переносе итогового турнира в 2021 году. В этом году из-за пандемии коронавируса он пройдет не в китайском Шэньчжэне, а в Гвадалахаре, Мексика.

В следующем году соревнования планируется вернуть в Китай, где они должны проходить до 2030-го.

Итоговый турнир WTA-2021 стартует 8 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора

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