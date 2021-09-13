Итоговый турнир WTA в 2021 году перенесен в Гвадалахару
16:23
WTA на официальном сайте сообщила о переносе итогового турнира в 2021 году. В этом году из-за пандемии коронавируса он пройдет не в китайском Шэньчжэне, а в Гвадалахаре, Мексика.
В следующем году соревнования планируется вернуть в Китай, где они должны проходить до 2030-го.
Итоговый турнир WTA-2021 стартует 8 ноября.
Читайте также
Жена Медведева вдохновила теннисиста на триумф в финале US Open. Как выглядит супруга героя из России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю