Итоговый турнир ATP: даты проведения и все участники

Даниил Медведев и еще семь теннисистов выступят на ATP Finals 2023 в Турине

Ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон, ATP Finals 2023 пройдет с 12 по 19 ноября. Соревнования состоятся в Турине на арене Pala Alpitour.

В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем году. В этом году на ATP Finals сыграют Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Хольгер Руне (Дания).

Серб Джокович — 6-кратный чемпион ATP Finals, в 2022 году повторил рекорд Роджера Федерера по числу титулов на Итоговом турнире и теперь может его превзойти. Представитель Германии Зверев побеждал на ATP Finals дважды (2018 и 2021), еще по разу выигрывали греб Циципас (2019) и россиянин Медведев (2020, в 2021-м дошел до финала).

Действующим победителем Итогового турнира ATP является сербский теннисист Новак Джокович.

Общий призовой фонд ATP Finals 2023 составил 15 миллионов долларов — это на 1,7% больше, чем в прошлом году. За каждую победу на групповом этапе участники будут получать по 390 тысяч долларов. Победитель же заработает 4, 801 миллиона.

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