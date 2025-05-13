Паолини — о победе над Шнайдер: «Поддержка публики сыграла огромную роль»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини заявила, что команда и болельщики сыграли большую роль в ее победе над россиянкой Дианой Шнайдер в четвертьфинале турнира в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 в пользу 5-й ракетки мира.

«Не знаю, что сказать... Я в восторге! Мой бокс очень помог мне сегодня, хотя я была растеряна. Поддержка публики сыграла огромную роль. В ключевые моменты матча мы вместе держались, терпеливо боролись и вырвали победу», — сказала Паолини после матча.

В полуфинале «тысячника» итальянка встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Пейтон Стирнс (США).