«История с Россией для меня закрыта». Теннисистка Рыбакина рассказала, почему выбрала Казахстан

Теннисистка Елена Рыбакина в интервью «СЭ» рассказала, возможно ли ее возвращение в Россию. Полтора года назад 20-летняя москвичка получила спортивное гражданство Казахстана и с тех пор поднялась из конца второй сотни на 25-е место рейтинга WTA.

— Могли ли вы добиться этих результатов без переезда? Многим сейчас обидно, что вы представляете не Россию.

— Я не знаю, кому обидно или нет. Очень рада, что представляю Казахстан. Меня поверили, очень помогали.

Если бы я могла остаться, то осталась бы в России. Конечно, Казахстан меня поддерживает, помогает в том числе финансово. Также очень хочется уже сыграть Кубок федерации. Сейчас девочки проиграли бельгийкам. Очень жаль, конечно. Были сложные матчи, но, думаю, скоро у нас получится пройти дальше.

— Но история с Россией для вас закрыта?

— Я, честно говоря, об этом не думала. В принципе, я хотела бы представлять Казахстан в дальнейшем, так как мне помогли в достаточно трудный период. Не знаю, как сложится дальше, но сейчас точно закрыта. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Елены Рыбакиной читайте скоро в «СЭ»