Источник: Свентек будет готовиться к грунтовому сезону в академии Надаля с новым тренером

Третья ракетка мира Ига Свентек проведет подготовительный сбор к грунтовому сезону в академии Рафаэля Надаля, сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, там ее будет сопровождать кандидат на должность нового тренера.

23 марта полька объявила о завершении сотрудничества с тренером Вимом Фиссеттом. Фиссетт начал сотрудничество со Свентек в октябре 2024 года. За полтора года под его руководством теннисистка выиграла Уимблдон, а также дошла до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос».