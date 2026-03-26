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26 марта, 07:05

Источник: Свентек будет готовиться к грунтовому сезону в академии Надаля с новым тренером

Сергей Ярошенко

Третья ракетка мира Ига Свентек проведет подготовительный сбор к грунтовому сезону в академии Рафаэля Надаля, сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, там ее будет сопровождать кандидат на должность нового тренера.

23 марта полька объявила о завершении сотрудничества с тренером Вимом Фиссеттом. Фиссетт начал сотрудничество со Свентек в октябре 2024 года. За полтора года под его руководством теннисистка выиграла Уимблдон, а также дошла до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос».

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Теннис
Ига Свентек
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