Источник: Шарапова прекратит сотрудничество с тренером Хогстедтом

Российская теннисистка Мария Шарапова прекратит сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом. Это связано с тем, что специалист планирует приступить к работе со шведкой Ребеккой Петерсон.

- Пока мы не сотрудничаем, но я надеюсь, что он войдет в мою команду на US Open, - приводит Goodtogreat.se слова Петерсон. - Томас не тренировал шведских игроков последние 20 лет, поэтому мне будет очень интересно с ним сотрудничать.

Хогстедт тренировал Шарапову с 2011 по 2013 год, после чего возобновил работу с ней в прошлом сезоне. Под его руководством она выиграла "Роллан Гаррос" (2012), на Олимпийских играх 2012 года спортсменка стала серебряным призером.