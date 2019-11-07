Источник: Шарапова получила 300 тысяч евро за участие в турнире в Страсбурге в 2010-м

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова получила 300 тысяч евро за участие на турнире в Страсбурге в 2010 году, информирует Tennis Actu.

Об этом рассказал директор турнира Денис Нежелен. Он и заплатил россиянке, которая в итоге стала победительницей соревнований. В финале турнира Шарапова обыграла немку Кристину Барроис — 7:5, 6:1.

В этом сезоне 32-летняя спортсменка провела 15 матчей, в которых одержала 8 побед. Ее лучшим результатом стал выход в четвертьфинал в Шэньчжэне.

Шарапова занимает 136-е место в рейтинге WTA.