Испанские власти рекомендовали отменить сентябрьский турнир в Мадриде
16:17
Власти Мадрида рекомендовали не проводить теннисный турнир, запланированный на середину сентября, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает Marca. Это решение поддержал представитель местного минздрава Антонио Сапатеро.
В Мадриде 12-20 сентября должны состояться турниры Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
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