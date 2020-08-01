Испанские власти рекомендовали отменить сентябрьский турнир в Мадриде

Власти Мадрида рекомендовали не проводить теннисный турнир, запланированный на середину сентября, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает Marca. Это решение поддержал представитель местного минздрава Антонио Сапатеро.

В Мадриде 12-20 сентября должны состояться турниры Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).