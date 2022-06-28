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Сегодня, 17:13

Бадоса вышла во второй круг Уимблдона

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Испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла американку Луизу Чирико в первом круге Уимблдона — 6:2, 6:1.

Таким образом, 4-я ракетка мира вышла во второй круг турнира «Большого шлема» и встретится с победительницей пары Ирина Мария Бара (Румыния) — Хлоэ Паке (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания, 4) — Луиза Чирико (США, Q) — 6:2, 6:1

Татьяна Мария (Германия) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4

Теннис
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