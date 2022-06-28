Бадоса вышла во второй круг Уимблдона
Испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла американку Луизу Чирико в первом круге Уимблдона — 6:2, 6:1.
Таким образом, 4-я ракетка мира вышла во второй круг турнира «Большого шлема» и встретится с победительницей пары Ирина Мария Бара (Румыния) — Хлоэ Паке (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Паула Бадоса (Испания, 4) — Луиза Чирико (США, Q) — 6:2, 6:1
Татьяна Мария (Германия) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4
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