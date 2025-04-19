Хромачева вместе с Носковой вышла в финал парного турнира в Руане

Российская теннисистка Ирина Хромачева и чешка Линда Носкова стали финалистками парного турнира в Руане.

В полуфинальном матче спортсменки победили американку Куинн Глисон и Магали Кемпен из Бельгии — 6:2, 3:6, 13:11. Встреча длилась 1 час 25 минут.

За трофей в Руане Хромачева и Носкова поборются с дуэтом Александра Крунич/Сабрина Сантамария (Сербия/США).

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — Куинн Глисон/Магали Кемпен (США/Бельгия) — 6:2, 3:6, 13:11