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Сегодня, 15:39

Хромачева вместе с Носковой вышла в финал парного турнира в Руане

Алина Савинова
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и чешка Линда Носкова стали финалистками парного турнира в Руане.

В полуфинальном матче спортсменки победили американку Куинн Глисон и Магали Кемпен из Бельгии — 6:2, 3:6, 13:11. Встреча длилась 1 час 25 минут.

За трофей в Руане Хромачева и Носкова поборются с дуэтом Александра Крунич/Сабрина Сантамария (Сербия/США).

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — Куинн Глисон/Магали Кемпен (США/Бельгия) — 6:2, 3:6, 13:11

Ирина Хромачева
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