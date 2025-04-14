Хромачева и Носкова обыграли Блинкову и Грачеву на турнире в Руане
Российская теннисистка Ирина Хромачева и чешка Линда Носкова переиграли россиянку Анну Блинкову и Варвару Грачеву, представляющую Францию, в первом круге турнира в Руане в парном разряде — 6:3, 6:2
Игра продолжалась 1 час 9 минут.
Следующие соперницы Хромачевой и Носковой определятся в противостоянии Эден Сильва/Кимберли Циммерманн (Великобритания/Бельгия) — Бернарда Пера/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния).
Руан (Франция)
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole
Призовой фонд 275 094 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:3, 6:2
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