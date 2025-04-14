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14 апреля, 19:33

Хромачева и Носкова обыграли Блинкову и Грачеву на турнире в Руане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и чешка Линда Носкова переиграли россиянку Анну Блинкову и Варвару Грачеву, представляющую Францию, в первом круге турнира в Руане в парном разряде — 6:3, 6:2

Игра продолжалась 1 час 9 минут.

Следующие соперницы Хромачевой и Носковой определятся в противостоянии Эден Сильва/Кимберли Циммерманн (Великобритания/Бельгия) — Бернарда Пера/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния).

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:3, 6:2

Теннис
Анна Блинкова
Варвара Грачева
Ирина Хромачева
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