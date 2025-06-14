Теннис
14 июня, 16:15

Хромачева и Столлар обыграли дуэт Самсонова/Мелчичар в финале турнира в Хертогенбосе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Ирина Хромачева и венгерка Фанни Столар стали победительницами турнира в Хертогенбосе в парном разряде.

В финале Хромачева и Столар обыграли россиянку Людмилу Самсонову и американку Николь Меличар — 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

Ирина Хромачева и&nbsp;Фанни Столлар.Хромачева и Столлар победили на турнире в Хертогенбосе. Это седьмой титул россиянки с 2024 года

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Ирина Хромачева/Фанни Столлар (Россия/Венгрия, 2) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия, 3) — 7:5, 6:3

