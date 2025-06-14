Хромачева и Столлар обыграли дуэт Самсонова/Мелчичар в финале турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Ирина Хромачева и венгерка Фанни Столар стали победительницами турнира в Хертогенбосе в парном разряде.
В финале Хромачева и Столар обыграли россиянку Людмилу Самсонову и американку Николь Меличар — 7:5, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 24 минуты.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Финал
Ирина Хромачева/Фанни Столлар (Россия/Венгрия, 2) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия, 3) — 7:5, 6:3
