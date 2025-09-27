Хромачева и Сутджиади уступили дуэту Эррани/Паолини на старте парного турнира в Пекине
Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Индонезии Алдила Сутджиади выбыли на старте парного турнира в Пекине.
В матче первого круга спортсменки проиграли олимпийским чемпионкам Саре Эррани и Ясмин Паолини из Италии — 3:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 17 минут.
Следующими соперницами итальянок станут украинка Людмила Киченок и Эллен Перес из Австралии.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 2) — Ирина Хромачева/Алдила Сутджиади (Россия/Индонезия) — 6:3, 6:2
