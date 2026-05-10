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10 мая, 14:12

Иранская теннисистка Шабанпур отказалась играть в финале юниорского турнира из-за соперницы из Израиля

Алина Савинова

Иранская теннисистка Хана Шабанпур отказалась выходить на финальный матч парного турнира среди юниоров в Стамбуле из-за соперницы из Израиля, сообщается на сайте Международной федерации тенниса.

Решающая встреча была запланирована на воскресенье, 10 мая. Шабанпур и ее партнерша турчанка Самие Идиль Озкерестеджи должны были сыграть с израильтянкой Маргаритой Актугановой и россиянкой Евой Султановой.

США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Также ударам подверглись американские объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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