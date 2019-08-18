Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала выход в финал турнира в Цинциннати. В полуфинальной встрече она обыграла австралийку Эшли Барти.

— Я действительно счастлива, — цитирует WTA Tour Кузнецову. — Чувствую себя намного лучше, не повторяя множество своих ошибок. Просто играю умнее и мудрее. Мне 34 года, думаю, мне пора начинать.

Честно говоря, я совсем не скучала по путешествиям и всем стрессам, когда играете на турнирах. Но сейчас чувствую себя хорошо, чувствую радость, оставаясь здесь и находясь здесь. Когда вы больше учитесь, то можете привнести это в свою работу.