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Сегодня, 09:33

Свентек: «Мне нужно еще пару лет, чтобы научиться лучше играть на траве»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Святек рассказала о том, сможет ли она в будущем выиграть хотя бы один турнир на траве.

«Мне нужно еще пару лет, чтобы научиться лучше играть на траве. Мне 22 года, так что у меня еще много времени, возможно, больше 10 лет. Я делаю все возможное, чтобы выигрывать каждый турнир, в котором участвую. Я не тороплю события. Я горжусь и довольна тем, что в этом году удалось сыграть на двух турнирах и выйти в полуфинал в Бад-Хомбурге и в четвертьфинал Уимблдона. Это большой шаг», — приводит слова Свентек Tennis World USA.

22-летняя полячка Свитек имеет четыре победы на турнирах «Большого шлема» и 15 титулов WTA, но на траве она еще не побеждала.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/138025/iga-swiatek-gets-very-honest-on-if-she-can-figure-out-playing-on-grass-in-future-/
Теннис
Ига Свентек
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