Свентек с «баранкой» обыграла Юань во втором круге «тысячника» в Пекине

Вторая ракетка мира полька Ига Свентек победила китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в Пекине, отдав сопернице только три гейма — 6:0, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. За игру Свентек 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Юань ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из одного возможного.

В третьем круге «тысячника» польская теннисистка сыграет против Камилы Осорио из Колумбии.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Юань Юэ (Китай, WC) — 6:0, 6:3