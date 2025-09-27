Свентек с «баранкой» обыграла Юань во втором круге «тысячника» в Пекине
Вторая ракетка мира полька Ига Свентек победила китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в Пекине, отдав сопернице только три гейма — 6:0, 6:3.
Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. За игру Свентек 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Юань ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из одного возможного.
В третьем круге «тысячника» польская теннисистка сыграет против Камилы Осорио из Колумбии.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Юань Юэ (Китай, WC) — 6:0, 6:3
