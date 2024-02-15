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15 февраля, 20:45

Свентек победила Азаренко и вышла в полуфинал турнира в Катаре

Руслан Минаев
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Полька Ига Свентек победила белоруску Викторию Азаренко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катаре) — 6:4, 6:0.

Матч длился 1 час 11 минут. Первая ракетка мира реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.

Свентек вышла в полуфинал и сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:0

Теннис
Виктория Азаренко
Ига Свентек
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