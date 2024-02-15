Свентек победила Азаренко и вышла в полуфинал турнира в Катаре
Полька Ига Свентек победила белоруску Викторию Азаренко в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катаре) — 6:4, 6:0.
Матч длился 1 час 11 минут. Первая ракетка мира реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов.
Свентек вышла в полуфинал и сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:0
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