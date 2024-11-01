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Сегодня, 22:29

Свентек: «Соболенко заслуживает быть первой ракеткой мира, но я буду с ней бороться»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек поделилась мыслями о борьбе с белоруской Ариной Соболенко за звание первой ракетки мира.

На прошлой неделе 26-летняя Соболенко вернулась на первую строчку мирового рейтинга, сместив с нее 23-летнюю польку.

«Конечно, мы обе боремся за это место. В принципе, так и было последние годы. Я хочу показать свою лучшую игру и взять титул. Поэтому я сосредоточусь на первом матче и буду двигаться шаг за шагом», — приводит The Tennis Letter слова Свентек.

Также спортсменка рассказала о своих впечатлениях от совместной тренировки с Соболенко перед Итоговым турниром WTA.

«Здорово потренироваться с Ариной, мы уже давно этого не делали. Тренировка была очень хорошая. Она отличная теннисистка и заслуживает быть первой ракеткой мира. Но я точно буду бороться, чтобы сместить ее с вершины», — добавила она.

Арина Соболенко поднялась на&nbsp;первую строчку рейтинга WTA. Соболенко — первая ракетка мира. Надолго ли белоруска на вершине?

Обе спортсменки примут участие в Итоговом турнире WTA, который пройдет со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии. Соболенко по итогам жеребьевки попала в фиолетовую группу, Свентек — в оранжевую.

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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