Свентек о травме ребра: «Я редко играла с травмами. Для меня это новая ситуация»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала травму ребер, с которой играла в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Она проиграла Елене Рыбакиной со счетом 2:6, 2:6.

«Я редко играла с травмами. Для меня это новая ситуация. Могу вспомнить только один турнир — Ролан Гаррос-2019. Тогда я была совсем маленькая. Сейчас это совершенно другой уровень. В таких матчах нужно быть готовой на 100 процентов», — сказала Свентек на пресс-конференции.

В финале турнира Рыбакина сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии. Матч состоится в ночь на 20 марта.