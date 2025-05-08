Свентек — о поддержке со стороны Рууда: «Его сообщение подняло мне настроение после поражения»

Вторая ракетка мира Ига Свентек призналась, что ей было приятно получить поддержку от норвежца Каспера Рууда после разгромного поражения в полуфинале турнира в Мадриде.

В этом матче полька проиграла американке Коко Гауфф со счетом 1:6, 1:6. Позднее Рууд в своих соцсетях написал слова поддержки Свентек, призвав ее не падать духом.

«Каспер — один из самых приятных людей в туре. Он такой скромный и любезный — настоящий джентльмен. Я рада, что он это написал. Это было одно из сообщений, которое немного подняло мне настроение после поражения. Но в целом я в порядке и чувствую себя хорошо, поэтому я просто продолжу работать, и, надеюсь, какие-то победы придут», — приводит Tennis Up to Date слова Свентек.

Ранее 23-летняя спортсменка вышла в третий круг турнира в Риме и сыграет против Даниэль Коллинз из США.