Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над Симоной Халеп (7:6 (8:6), 6:4) в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Матч против Халеп был самым сложным. Даже несмотря на то, что за две предыдущие недели я иногда проигрывала в первом сете, все равно чувствовала, что у меня есть немного больше контроля над тем, как проходит матч.

Сегодня пришлось отыгрываться после нескольких брейков, так что, думаю, в психологическом плане это был самый сложный матч. Кроме того, возвращение на тай-брейке стоило мне много сил. Наверное, если бы я была зрителем, я бы сказала, что этот матч был самым захватывающим", — приводит слова Свентек официальный сайт WTA.

В финале турнира, 20 марта, полячка встретится с грческой теннисисткой Марией Саккари.