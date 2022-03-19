Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:17

Свентек — о победе над Халеп: «В психологическом плане это был самый сложный матч за две недели»

Свентек назвала полуфинальный матч против Халеп самым сложным за весь турнир в Индиан-Уэллсе
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над Симоной Халеп (7:6 (8:6), 6:4) в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Матч против Халеп был самым сложным. Даже несмотря на то, что за две предыдущие недели я иногда проигрывала в первом сете, все равно чувствовала, что у меня есть немного больше контроля над тем, как проходит матч.

Сегодня пришлось отыгрываться после нескольких брейков, так что, думаю, в психологическом плане это был самый сложный матч. Кроме того, возвращение на тай-брейке стоило мне много сил. Наверное, если бы я была зрителем, я бы сказала, что этот матч был самым захватывающим", — приводит слова Свентек официальный сайт WTA.

В финале турнира, 20 марта, полячка встретится с грческой теннисисткой Марией Саккари.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2541663/swiatek-wins-10th-straight-match-bests-halep-to-make-indian-wells-final
Теннис
Ига Свентек
Симона Халеп
0
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саккари победила Бадосу и вышла в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости