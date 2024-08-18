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Свентек — о победе над Андреевой: «Мне показалось, что мы играем на одном уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу над российской теннисисткой Миррой Андреевой (4:6, 6:3, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати.

«Она играет и ведет себя так, будто она старше. Мне показалось, что мы играем на одном уровне. Матч был очень напряженным. В конце каждое очко имело значение. Матч точно был непростым» — сказала Свентек на корте.

23-летняя полька вышла в полуфинал на 6 из 7 турниров WTA 1000 в этом сезоне. Следующей ее соперницей станет Арина Соболенко. Счет в личных встречах 8-3 в пользу Свентек.

Мирра Андреева. Мирра дала бой первой ракетке планеты. Не хватило самую малость

Теннис
Ига Свентек
Мирра Андреева
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