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Сегодня, 13:47

Ига Свентек первой отобралась на итоговый турнир WTA

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек квалифицировалась на итоговый турнир WTA в этом сезоне, сообщают организаторы турнира.

Итоговый турнир WTA состоися в Саудовской Аравии 2-8 ноября.

23-летняя Свентек завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2024 в Париже. В матче за третье место полька победила Анну Шмидлову — 6:2, 6:1. Кроме того, в 2024 году Свентек стала победительницей «Ролан Гаррос», а также турниров в Дохе, Индиан-Уэллс, Мадриде и Риме.

Ига Свентек
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