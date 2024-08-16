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Сегодня, 20:40

Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Полька Ига Свентек победила украинку Марту Костюк в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 11 минут. Первая ракетка мира реализовала за игру 5 брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале Свентек сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Марта Костюк (Украина, 15) — 6:2, 6:2

Теннис
Ига Свентек
Марта Костюк
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