Свентек обыграла Саккари в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Свентек победила Марию Саккари в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе – 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 26 минут. Полька взяла реванш за поражение от Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе в феврале.

В четвертом круге Свентек встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 2) – Мария Саккари (Греция, 32) – 6:3, 6:2

Сонай Картал (Великобритания) - Мэдисон Киз (США, 15) - 2:6, 6:2, 6:3