Свентек обыграла Саккари в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Польская теннисистка Ига Свентек победила Марию Саккари в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе – 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 26 минут. Полька взяла реванш за поражение от Саккари в четвертьфинале турнира в Дохе в феврале.
В четвертом круге Свентек встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 2) – Мария Саккари (Греция, 32) – 6:3, 6:2
Сонай Картал (Великобритания) - Мэдисон Киз (США, 15) - 2:6, 6:2, 6:3
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