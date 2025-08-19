Свентек — после победы на турнире в Цинциннати: «Это много значит для меня. В этом году я действительно хотела этого»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала свою победу в финале турнира в Цинциннати над итальянкой Ясмин Паолини (7:5, 6:4).

«Это много значит для меня. В этом году я действительно хотела этого. Я просто очень счастлива. Приятно отметить в списке еще один турнир, который я выиграла. У меня здесь есть друзья. Это приятный, непринужденный турнир перед Открытым чемпионатом США. Этот сезон был непростым. Мне нужно было кое-что улучшить. Нелегко выигрывать турниры, когда все от тебя этого ждут», — сказала вторая ракетка мира на пресс-конференции.

24-летняя Свентек выиграла второй титул в 2025 году и 24-й за всю карьеру.