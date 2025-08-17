Свентек — о победе над Рыбакиной: «Уровень игры был просто сумасшедшим»

Третья ракетка мира Ига Свентек поделилась эмоциями после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира в Цинциннати (7:5, 6:3).

«Поначалу уровень был просто сумасшедшим. Мы играли так быстро, что иногда не успевали за мячом. На корте я сыграла интенсивно и качественно. Я очень довольна выступлением», — сказала Свентек в интервью на корте.

В финале турнира 24-летняя полька встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия).