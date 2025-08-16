Свентек — о предстоящей встрече с Рыбакиной: «С Еленой всегда очень интенсивные матчи»

Третья ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от полуфинального матча против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на турнире в Цинциннати (США).

«С Еленой всегда очень интенсивные матчи, у тебя не так много шансов, потому что она хорошо подает. Она отлично двигается, особенно учитывая ее рост, и хорошо закрывает корт. Тебе действительно нужно быть максимально собранной и использовать любые возможности, когда она играет на своем уровне. И да, на этом покрытии, с этими мячами она действует очень точно. Когда она чувствует игру, то ее удары обычно ложатся в корт. Поэтому нужно просто играть в свой теннис, быть стабильной и использовать те шансы, которые появляются, — сказала полька на пресс-конференции.

Матч между спортсменками пройдет 17 августа. В другом полуфинале встретятся россиянка Вероника Кудерметова и итальянка Ясмин Паолини.