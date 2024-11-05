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Сегодня, 20:16

Свентек уступила Гауфф в матче Итогового турнира WTA

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Коко Гауфф.
Фото Reuters

Американка Коко Гауфф обыграла польскую теннисистку Игу Свентек в матче групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час и 49 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и сделала 5 брейков. У Свентек один эйс, две двойные ошибки и 2 брейка.

Гауфф возглавляет оранжевую группу Итогового турнира WTA с 2 очками в 2 матчах. Свентек идет на второй строчке с 1 очком в 2 встречах.

В заключительном, третьем туре Итогового турнира Гауфф сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии, а Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Оранжевая группа

Коко Гауфф (США, 3) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:3, 6:4

Теннис
Ига Свентек
Кори Гауфф
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