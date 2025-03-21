Свентек вышла в третий круг турнира в Майами
Польская теннисистка Ига Свентек обыграл француженку Каролин Гарсию во втором круге турнира в Майами — 6:2, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 36 минут.
В следующем круге Свентек сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия, 27) — Пейтон Стирнс (США).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 7:5
