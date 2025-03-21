Теннис
21 марта, 20:51

Свентек вышла в третий круг турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Польская теннисистка Ига Свентек обыграл француженку Каролин Гарсию во втором круге турнира в Майами — 6:2, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем круге Свентек сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия, 27) — Пейтон Стирнс (США).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 7:5

Теннис
Ига Свентек
  • Из Алматы

    Пока Швентек не впечатляет. Правда, это всего лишь первая игра турнира; такое часто и с самыми лучшими бывает.

    21.03.2025

