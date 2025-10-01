Свентек с «баранкой» проиграла Наварро на турнире в Пекине
Польская теннисистка Ига Свентек уступила американке Эмме Наварро в четвертом круге турнира в Пекине — 4:6, 6:4, 0:6.
Игра продолжалась 2 часа 30 минут.
Наварро вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей пары Марта Костюк (Украина, 23) — Джессика Пегула (США, 5).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Эмма Наварро (США, 16) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 4:6, 6:0
Новости