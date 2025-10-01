Теннис
Сегодня, 16:50

Свентек с «баранкой» проиграла Наварро на турнире в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент

Польская теннисистка Ига Свентек уступила американке Эмме Наварро в четвертом круге турнира в Пекине — 4:6, 6:4, 0:6.

Игра продолжалась 2 часа 30 минут.

Наварро вышла в четвертьфинал, где сыграет с победительницей пары Марта Костюк (Украина, 23) — Джессика Пегула (США, 5).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмма Наварро (США, 16) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 4:6, 6:0

Теннис
Ига Свентек
  • hant64

    Сегодня - да).

    01.10.2025

  • Кот-матрос

    "Панночка помЭрла."(С):laughing:

    01.10.2025

  • Кот-матрос

    Учись, Александрова.

    01.10.2025

  • hant64

    Что может быть лучше, чем увидеть баранку кепке? Спасибо, Эмма, порадовала сегодня, хоть два последних гейма посмотрел и порадовался такому исходу.

    01.10.2025

    • Мирра Андреева уступила Картал в четвертом круге турнира в Пекине

