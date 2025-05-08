Свентек вышла в третий круг «тысячника» в Риме
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме — 6:1, 6:0.
Игра продолжалась 54 минуты.
В следующем круге Свентек сыграет с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США, 29) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — 6:1, 6:0
