Свентек обыграла Мертенс и вышла в четвертый круг турнира в Майами
Польская теннисистка Ига Свентек победила бельгийку Элисе Мертенс в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 49 минут.
За выход в четвертьфинал турнира в Майами Свентек поборется с Элиной Свитолиной.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 27) — 7:6 (7:2), 6:1
