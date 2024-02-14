Александрова уступила Свентек в третьем круге турнира в Дохе

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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Дохе (Катар).

В третьем круге россиянка проиграла первой ракетке мира Иге Свентек из Польши — 1:6, 4:6.

В четвертьфинале Свентек встретится с победителем матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Елена Остапенко (Латвия, 8).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:1, 6:4