Александрова уступила Свентек в третьем круге турнира в Дохе
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Дохе (Катар).
В третьем круге россиянка проиграла первой ракетке мира Иге Свентек из Польши — 1:6, 4:6.
В четвертьфинале Свентек встретится с победителем матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Елена Остапенко (Латвия, 8).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2024
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:1, 6:4
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