Свентек победила Касаткину и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Дохе

Полька Ига Свентек стала четвертьфиналисткой турнира WTA 1000 в Дохе.

В третьем круге вторая ракетка мира обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину со счетом 5:7, 6:1, 6:1. Матч длился 2 часа 15 минут.

Свентек победила Касаткину в седьмой раз подряд. За выход в полуфинал турнира в Катаре полька сыграет с Марией Саккари из Греции.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2026

Призовой фонд 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Дарья Касаткина (Австралия) — 5:7, 6:1, 6:1