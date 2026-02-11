Свентек победила Касаткину и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Дохе
Полька Ига Свентек стала четвертьфиналисткой турнира WTA 1000 в Дохе.
В третьем круге вторая ракетка мира обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину со счетом 5:7, 6:1, 6:1. Матч длился 2 часа 15 минут.
Свентек победила Касаткину в седьмой раз подряд. За выход в полуфинал турнира в Катаре полька сыграет с Марией Саккари из Греции.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2026
Призовой фонд 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Дарья Касаткина (Австралия) — 5:7, 6:1, 6:1
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