Соболенко в двух сетах обыграла Свентек и вышла в финал турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свентек — 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 49 минут. Свентек один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. У Соболенко пять эйсов, ни одной двойной и пять реализованных брейков из 15.

В финале турнира в Цинциннати Соболенко встретится с победительницей встречи Джессика Пегула (США) — Паула Бадоса Хиберт (Испания).