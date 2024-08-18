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Сегодня, 20:06

Соболенко в двух сетах обыграла Свентек и вышла в финал турнира в Цинциннати

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Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свентек — 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 49 минут. Свентек один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. У Соболенко пять эйсов, ни одной двойной и пять реализованных брейков из 15.

В финале турнира в Цинциннати Соболенко встретится с победительницей встречи Джессика Пегула (США) — Паула Бадоса Хиберт (Испания).

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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