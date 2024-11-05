Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:35

Хромачева: «Я полностью сконцентрирована на паре, так как болела мононуклеозом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

17-я ракетка мира в паре Ирина Хромачева, выигравшая в этом сезоне восемь титулов, рассказала о тандеме с Анной Данилиной и планах на будущий год.

«Я раньше играла одиночку, была сконцентрирована на этом разряде. Это мой первый полноценный год в паре. Было важно найти партнера, с кем мне комфортно играть. Последние три-четыре месяца играем с Аней Данилиной — результаты говорят сами за себя. Очень довольны этим годом. Чуть отдохнем и будем работать дальше. Сейчас обсуждаются детали предсезонки. Вместе будем в Москве. Потом уеду в Кисловодск, в горы, где и будет физическая подготовка. Аня будет играть на Кубке Билли Джин Кинг за Казахстан. И дальше уже будем смотреть, какие-то тренировки сделаем совместные. Но основная подготовка будет отдельной. Хочу дома побыть, отдохнуть друг от друга. Сейчас я полностью сконцентрирована на паре, так как болела мононуклеозом, был стрессовый перелом. Задача — попасть в десятку в следующем сезоне», — рассказала Хромачева в эфире шоу BetBoom Tennis.

Данилина и Хромачева вместе выиграли шесть трофеев. Крупнейший — на турнире в Ухане.

Теннис
Ирина Хромачева
Читайте также
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Вагенкнехт призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Вучич рассказал о возможном рождественском предложении Трампа по Украине
Выборы в США по московскому времени: какая разница с Америкой, график голосования 5 ноября
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Популярное видео
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соболенко обыграла Паолини в матче Итогового турнира WTA

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости