Хромачева вылетела с турнира в Боготе

Россиянка Ирина Хромачева не смогла выйти во второй круг турнира в Боготе. В первом круге она уступила Тамаре Зиданшек из Словении, "посеянной" под номером 5.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тамара Зиданшек (Словения, 5) - Ирина Хромачева (Россия) - 4:6, 6:1, 6:4

Астра Шарма (Австралия) - Шелби Роджерс (США) - 6:3, 6:7(6:8), 6:1

Сачия Викери (США) - Хироко Кувата (Япония, LL) - 6:4, 6:2