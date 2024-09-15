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Хромачева сыграет против Рахимовой в финале парного турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Ирина Хромачева и Анна Данилина из Казахстана в полуфинале парного турнира в Гвадалахаре обыграли испанку Ивон Кавалье-Реймерс и украинку Валерию Страхову.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4. На счету победительниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале турнира Данилина и Хромачева встретятся с Оксаной Калашниковой из Грузии и россиянкой Камиллой Рахимовой.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 3) — Ивон Кавалье-Реймерс/Валерия Страхова (Испания/Украина) — 6:1, 6:4

Ирина Хромачева
Камилла Рахимова
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