Хромачева сыграет против Рахимовой в финале парного турнира в Гвадалахаре
Россиянка Ирина Хромачева и Анна Данилина из Казахстана в полуфинале парного турнира в Гвадалахаре обыграли испанку Ивон Кавалье-Реймерс и украинку Валерию Страхову.
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4. На счету победительниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В финале турнира Данилина и Хромачева встретятся с Оксаной Калашниковой из Грузии и россиянкой Камиллой Рахимовой.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 3) — Ивон Кавалье-Реймерс/Валерия Страхова (Испания/Украина) — 6:1, 6:4
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