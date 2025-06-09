Хромачева вышла в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе

Россиянка Ирина Хромачева и венгерка Фанни Столлар пробились в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе. Травяной турнир проходит в Нидерландах.

В первом круге теннисистки обыграл китайско-японский дуэт Тан Цяньхуэй/Макото Ниномия со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 57 минут.

Хромачева и Столлар в следующем матче сыграют с победительницами матча Екатерина Александрова (Россия)/Анастасия Потапова (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада)/Карсон Бренстин (США).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Фанни Столлар (Россия/Венгрия, 2) — Макото Ниномия/Тан Цяньхуэй (Япония/Китай) — 6:2, 6:2