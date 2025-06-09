Хромачева вышла в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе
Россиянка Ирина Хромачева и венгерка Фанни Столлар пробились в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе. Травяной турнир проходит в Нидерландах.
В первом круге теннисистки обыграл китайско-японский дуэт Тан Цяньхуэй/Макото Ниномия со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 57 минут.
Хромачева и Столлар в следующем матче сыграют с победительницами матча Екатерина Александрова (Россия)/Анастасия Потапова (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада)/Карсон Бренстин (США).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Ирина Хромачева/Фанни Столлар (Россия/Венгрия, 2) — Макото Ниномия/Тан Цяньхуэй (Япония/Китай) — 6:2, 6:2
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