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9 июня 2025, 17:42

Хромачева вышла в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе

Руслан Минаев

Россиянка Ирина Хромачева и венгерка Фанни Столлар пробились в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе. Травяной турнир проходит в Нидерландах.

В первом круге теннисистки обыграл китайско-японский дуэт Тан Цяньхуэй/Макото Ниномия со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 57 минут.

Хромачева и Столлар в следующем матче сыграют с победительницами матча Екатерина Александрова (Россия)/Анастасия Потапова (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада)/Карсон Бренстин (США).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Фанни Столлар (Россия/Венгрия, 2) — Макото Ниномия/Тан Цяньхуэй (Япония/Китай) — 6:2, 6:2

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Теннис
Ирина Хромачева
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