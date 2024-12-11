Хромачева — о победе в «тысячнике» в Ухане: «После последнего розыгрыша даже не смогла ничего выкрикнуть»

Российская теннисистка Ирина Хромачева в интервью «СЭ» поделилась эмоциями от победы в турнире WTA1000 в Ухане и включении ее вместе с Анной Данилиной в число претенденток на награду WTA в номинации «Лучшая пара».

— Впервые в карьере вам покорился «тысячник». Были ли какие-то особые эмоции после победы в Ухане?

— Эмоций было много, и они были так сильны, что после последнего розыгрыша я даже не смогла ничего выкрикнуть.

— Расстроились ли, что после Уханя не удалось выступить на Итоговом? Считали ли очки до этого? Прикидывали ли шансы попадания?

— Мы не расстроились, потому что в топ-8 мы попасть никак не успевали, а ехать на Итоговый запасными и смотреть, как играют другие, как-то обидно. Конечно, если бы мы проходили запасными, то точно бы поехали, но лучше сами попробуем выйти на Итоговый напрямую в следующем году.

— Вы с Анной стали претендентками на награду WTA по итогам года в номинации «Лучшая пара». Насколько хотите ее получить?

— Я вообще не думала по поводу номинации, но было приятно узнать, что, по версии WTA, мы входим в список лучших пар сезона, — сказала Хромачева «СЭ».