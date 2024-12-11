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Сегодня, 16:00

Хромачева: «Цель на 2025 год — Итоговый турнир и хотя бы один из «Шлемов»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская теннисистка Ирина Хромачева рассказала «СЭ» о целях на новый сезон. По итогам 2024 года Хромачева выиграла шесть турниров, став одной из двух самых титулованных теннисисток сезона. Столько же трофеев собрала чешка Катерина Синякова.

— Какой у вас дальнейший план по подготовке к новому сезону?

— До 24 декабря моя подготовка будет в Москве. Это тренировки шесть дней в неделю с одним выходным. Хорошо, что Аня тоже находится в Москве. Часть тренировок проводим вместе. Сезон с ней мы начнем в Брисбене.

— Какие цели на сезон ставите? Верите, что можно превзойти достижение 2024 года?

— Конечно, верю. Цель на 2025 год — Итоговый турнир и хотя бы один из «Шлемов». Но главная задача — оставаться здоровой и продолжать прогрессировать во всех аспектах, — сказала Хромачева «СЭ».

Ирина Хромачева. «Цель на новый сезон — Итоговый турнир и один из «Шлемов». Интервью самой титулованной теннисистки 2024 года
Теннис
Ирина Хромачева
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