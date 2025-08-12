Хромачева и Рахимова обыграли Александрову и Касаткину в первом круге парного турнира в Цинциннати

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Камилла Рахимова в первом круге парного турнира в Цинциннати обыграли россиянку Екатерину Алекандрову и Дарью Касаткину из Австралии.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 11:9. На счету победительниц 2 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Во втором круге Хромачева и Рахимова встретятся с Николь Меличар из США и россиянкой Людмилой Самсоновой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Ирина Хромачева/Камилла Рахимова (Россия) — Екатерина Александрова/Дарья Касаткина (Россия/Австралия) — 3:6, 6:2, 11:9