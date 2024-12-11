Хромачева — на вопрос о том, что она убила в себе одиночницу: «Категорически против насилия, поэтому никого не убивала»

Российская теннисистка Ирина Хромачева в разговоре с «СЭ» объяснила свой рост результатов в 2024 году.

За прошедший сезон Хромачева выиграла шесть турниров, став одной из двух самых титулованных теннисисток сезона. Столько же трофеев собрала чешка Катерина Синякова.

— Убили ли вы в себе одиночницу? Связываете ли вы надежды с этим разрядом?

— Я категорически против насилия, поэтому никого не убивала. Просто одиночница сознательно уступила место парнице, и я очень рада за нее.

— Ваш рост в результатах и титулах в последнюю пару сезонов. Почему не было таких результатов до этого? Что изменилось?

— Возможно, прогресс этого года как раз обусловлен тем, что я перестала распыляться на одиночку и сконцентрировалась только на паре. Мое здоровье не выдерживает оба разряда. Теперь я могу больше времени уделять работе над элементами парной игры как тактически, так и физически.

— Были ли мысли бросить теннис, когда не все получалось?

— Такие мысли время от времени приходят в голову каждому теннисисту. Я не исключение, — сказала Хромачева «СЭ».